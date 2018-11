Diebe brechen Terrassentüren von zwei Einfamilienhäusern auf

In Abwesenheit der Bewohner verschaffen sich bislang unbekannte Täter am Samstag zwischen 16.30 und 18.35 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern in den Straßen Wasserkamp und Hesterwiesen in Sülfeld und durchsuchen diese nach Diebesgut. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einbrecher stahlen Bargeld sowie Schmuck, dessen Wert bislang noch nicht feststeht. In beiden Fällen brachen die Täter von der Straße abgewandte Terrassentüren mit Hebelwerkzeugen auf. Beide Tatorte liegen in örtlicher Nähe zueinander. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben zu den Tathandlungen machen können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich unter

(0 53 61) 46 46-0

zu melden.