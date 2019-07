Ein räuberischer Diebstahl ereignete sich am Samstagmorgen im Feldscheunenweg, in unmittelbarer Nähe eines Lebensmitteldiscounters.

Täter bedroht Angestellte in einem Supermarkt in Mörse

Ein räuberischer Diebstahl ereignete sich am Samstagmorgen im Feldscheunenweg, in unmittelbarer Nähe eines Lebensmitteldiscounters. Gegen 8.48 Uhr verließ laut Mitteilung der Polizei ein Kunde den Lebensmitteldiscounter. Da er die Diebstahlwarnanlage des Discounters auslöste, sprach ihn eine Angestellte an, weil er anscheinend Waren in seinem Rucksack mit sich führte, die er nicht bezahlt hatte. Doch der Kunde ging unbeirrt seinen Weg weiter, drehte sich plötzlich um und bedrohte die Angestellte des Marktes mit einem Gegenstand. Hier griff ein junger Mann ein, stellte sich zwischen die Angestellte und den Täter und forderte diesen unverzüglich auf, von seinem Handeln abzulassen. Der Unbekannte verschwand daraufhin, und auch der unbekannte Retter setzte seinen Weg fort.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte ein gepflegtes südländisches Aussehen, trug einen Dreitagebart und war mit einer dunklen Hose, T-Shirt und Basecap bekleidet. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter, seiner Fluchtrichtung oder Identität geben können. Ferner bitten die Beamten dringend darum, dass sich der unbekannte junge Mann, der sich zwischen den Täter und die Marktangestellte gestellt hat, bei den Beamten meldet. Zuständig ist die Polizei in Wolfsburg, (05361) 46460. red