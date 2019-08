Einen Marathon im Vorlesen gibt es in Fallersleben

Um das geschriebene Wort zu feiern, wird das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum am Samstag, 17. August, einen wortwörtlichen Jubellauf durchführen: Beim Wolfsburger Vorlese-Marathon gehen die Teilnehmer vorlesend und zuhörend auf eine Distanz von vier Museumsräumen durch die Ausstellung „ALLER Lese-Sommer“, wie die Stadt mitteilt. Um 15 Uhr fällt der Startschuss.

Die Teilnehmer lesen jeweils eine bis mehrere Passagen aus ihrer Literatur-Empfehlung für den Sommer vor – das können Romane, Kurzgeschichten, Sachtexte, Gedichte, Comics etc. sein. Ist in der Königsdisziplin der Leichtathletik und Olympischen Spiele nach 42,195 Kilometern das Ziel erreicht, ist das Ende des Vorlese-Marathons im Hoffmann-Museum offen, es geht Runde um Runde, so lange vorgelesen wird und die Zuhörer „an der Strecke“ für gute Stimmung sorgen.

Die Teilnahme am Vorlese-Marathon ist für Vorleser und Zuhörer frei. Für Erfrischungen sorgt das Museumsteam. Vorleser können sich bis zum 17. August anmelden: unter (05362) 52623, per E-Mail an hoffmann-museum@stadt.wolfsburg.de oder persönlich im Museum. Zudem werden sie um die anschließende Ausstellung ihres Lesestoffes im Museum gebeten.

Im Sport geht es darum, die eigenen Grenzen auszuprobieren, sich zu überwinden und durchzuhalten. Das ist auch das Ziel des Vorlese-Marathons im Hoffmann-Museum: Die Besucher sollen ihre Freude am Lesen miteinander teilen, sich zu einem Lese-Auftritt vor Publikum überwinden sowie es durchhalten, längere gedruckte Texte zur Hand zu nehmen, vorzulesen und einander zuzuhören. Eines unterscheidet die Veranstaltung im Hoffmann-Museum aber doch vom sportlichen Wettkampf: Nach dem Vorlese-Marathon stellt sich garantiert kein Muskelkater ein. red