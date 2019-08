Peter Oppitz ist Sommer-Schachkönig in Fallersleben

Das 21. Fallersleber Sommerschachturnier für Erwachsene und Jugendliche fand vor dem am Modehaus Biewendt statt. Roland Kurtz (rechts) ist am Zug.

Fünfzehn Spieler, darunter fünf Frauen waren der Einladung der Schachfreunde Fallersleben gefolgt und suchten bei der 21. Auflage des Sommer-Schachturniers den Sieger. Dieses Mal spielte Petrus mit und das Turnier konnte am Piepenpahl unter freiem Himmel stattfinden.

Das Feld der Denksportler kam aus der gesamten Region. Aufgeteilt in zwei Gruppen ermittelten die Spieler in höchstens 30 Minuten langen Schnellschach-Partien die beiden Finalisten. Dass gleich fünf Frauen zum taktischen Wettstreit am Brett antraten, fanden die Organisatoren beachtlich. „So viele Damen hatten wir noch nie im Feld“, stellte Hans-Martin Hartmann fest, der gemeinsam mit Erwin Ritz die Turnierleitung inne hatte. „Besser hätte es auch mit dem Wetter nicht laufen können“, so Hartmann weiter. „Es war nicht zu heiß und hat uns unter den zahlreichen Spaziergängern zudem etliche spontane Zuschauer beschert.“ Zuvor mussten die Schachfreunde ihr Turnier zwei Jahre lang wetterbedingt in ihrem Vereinsdomizil an der Bahnhofstraße austragen.

Zum Spielgeschehen: Während der Partien herrschte an den Tischen angespannte Stille. Kurzer Handschlag, zügige Eröffnung, schnelle Züge und eine leserliche Listenführung, die ergab, dass Peter Oppitz aus Wolfenbüttel und Ingo Neumann aus Hankensbüttel das Finale bestreiten würden. „Somit haben wir eine Neuauflage des letztjährigen Finales“, berichtete Vereinsvorsitzender Peter Penkalla. Allerdings mit umgekehrtem Ausgang. Oppitz fackelte nicht lange, entschied zwei Partien für sich, servierte den Gegner somit eiskalt ab und nahm damit Revanche für das Vorjahr.

Die Partien um Platz drei waren umkämpfter. Am Ende entschied Ulla Hielscher das Duell für sich und verwies Lokalmatador Dieter Wiczerek auf den undankbaren vierten Platz. Dennoch war Hartmann mit dem Abschneiden der Vertreter der Fallersleber Farben zufrieden. „Wir sind hier gut vertreten, wenn auch nicht ganz vorne.“ Den blank polierten Wanderpokal nahm mal wieder Oppitz mit nach Hause. Die anderen Platzierten freuten sich wie er über ansprechend verpackte Schmankerl.