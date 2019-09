Der Männergesangverein Sülfeld feiert 140-jähriges Bestehen

Sülfeld. Am 27. Oktober gibt es im Hoffmannhaus-Saal ein Konzert. Der Verein blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück.

Sein 140. Jubiläum feiert der MGV Sülfeld zusammen mit dem Frauenchor Hoffmann von Fallersleben, der seit 30 Jahren besteht, am Sonntag, 27. Oktober, ab 17 Uhr im Hoffmannhaus-Saal mit einem Konzert. Es wirken mit: der Pop- und Gospelchor Klangfarben des MGV Sülfeld, der Männerchor Fallersleben-Sülfeld-Ehmen und der Frauenchor Hoffmann von Fallersleben.

Bevor Vereine gegründet werden, bringen sie eine Vorgeschichte mit, die sie geprägt hat. Auch der MGV Sülfeld von 1879 kennt eine solche Vorgeschichte, wie der Verein mitteilt. In einem Brief von Carl Sprenger, datiert vom 30. Oktober 1863, steht: „Das 25-jährige Jubiläum unseres Gesangvereins wurde mit einem großen Vocal- und Instrumentalconzert gefeiert.“

Danach müsste der Gesangverein bereits 1838 bestanden haben. Und in seinem Tagebuch aus noch früheren Jahren findet sich der Hinweis (ohne Jahresangabe): „Am 6. Januar feierte unser Quartett sein fünfjähriges Stiftungsfest...“. Schon in dieser Zeit scheint also der Ursprung des späteren Männergesangvereins gelegen zu haben.

Als rechtlich anerkanntes Gründungsjahr gilt allerdings 1879. Damals trafen sich 30 Sülfelder Bürger im Gasthaus Sprenger und gründeten den Gesangverein. Erster Chorleiter war besagter Carl Sprenger, der auch den Gesangverein in Fallersleben dirigierte.

An dem Erfolg des Chores waren und sind vor allem die aktiven Sänger beteiligt – und die Chorleiter, die das Liedgut auswählten und die Stimmen der Sänger schulten. Zu diesen Chorleitern zählten unter anderem die Sülfelder Lehrer Munker, Söhnholz und der Hauptlehrer Habermann, zuletzt Heinz Blanke und Hans Martin, der den Chor bis zum 31. Dezember 2001 geleitet hat.

Es war schon in der Vergangenheit schwer, junge Männer für den Gesang zu gewinnen. Besonders Josef („Sepp“) Senger, von 1957 bis 1960 der 1. Vorsitzende des Vereins, ist es in vorbildlicher Weise gelungen, viele Nachwuchssänger für den Chorgesang zu begeistern. Sie singen teilweise noch heute im Chor.

1973 schlossen sich die aktiven Sänger der Gesangvereine aus Sülfeld und Fallersleben zu einem gemeinsamen Chor zusammen; seit dem 1. Januar 2002 gehören die Sänger des Männergesangvereins Ehmen mit dazu. Seitdem wird der Chor von Dr. Winfried Kemper geleitet.

Als einzelne Chöre wären sie alle nicht mehr singstark genug gewesen. Nach einem Chorprojekt 2016 gründete sich im Januar 2017 im MGV Sülfeld noch eine Pop- und Gospel- Sparte mit dem Namen Klangfarben. Dr. Winfried Kemper übernahm die Leitung des jungen Chores. Den Männerchor leitet seit Januar 2017 Christian Biskup. red