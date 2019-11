Kinderturnabzeichen für 60 Kinder in Hattorf

Die Kinderturnsparte des MTV Hattorf hat erneut den „Tag des Kinderturnens“ am 7. November im Sportzentrum Hattorf ausgerichtet. Es war bereits die dritte Veranstaltung des Vereines, die Bestandteil einer bundesweiten Aktion des Deutschen Turner-Bundes ist, wie der MTV Hattorf mitteilt. Um das Abzeichen zu erlangen, mussten die Kinder mindestens sechs von zwölf Aufgaben erfolgreich absolvieren. Die Übungen bildeten die Vielfalt des Kinderturnens in verschiedenen Fähigkeits- und Fertigkeitsbereichen ab. Diese Aufgaben sollen die Kinder in ihrem Entwicklungsprozess gezielt unterstützen und ihre Belange dabei in den Vordergrund stellen sowie vielfältige Bewegungserfahrungen ermöglichen.

Die Übungsleiterinnen Elke Geppert und Stephanie Müller hatten gemeinsam mit vielen Helfern dazu mehrere Stationen aufgebaut und eine große Bewegungslandschaft vorbereitet. Diese waren so ausgerichtet, dass möglichst alle Kinder bestehen konnten. So war neben dem sportlichen Ansporn auch Spaß bei der Turnstunde gegeben. Zur Belohnung erhielten die Kinder kleine Präsente von örtlichen Sponsoren. Fast 60 Kinder haben bei der Aktion erfolgreich das Kinderturnabzeichen erworben. Viele freiwillige Helfer aus den Sportgruppen und der Elternschaft beaufsichtigten und unterstützen die Kinder an den einzelnen Stationen. red