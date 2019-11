Diebe brechen in Haus in Fallersleben ein

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Fallersleben kam es am Samstagnachmitttag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr. Was die Täter stahlen und wie hoch der angerichtete Schaden ist, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Die Täter kletterten über den Gartenzaun auf das Grundstück. An der Gebäuderückseite öffneten sie ein Fenster, durch das sie in das Haus stiegen. Anscheinend wurden die Einbrecher durch die unerwartete Rückkehr der Hauseigentümer gestört, denn es wurden keine Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460, entgegen. red

