Hoffmanntage in Fallersleben in abgespeckter Version

Mit zahlreichen Aktionen will die Blickpunkt-Fördergemeinschaft im Frühjahr kauflustige Kundschaft in der Hoffmannstadt locken. Ideen dazu soll ein kleiner Arbeitskreis entwickeln, der am Rande der letzten Blickpunkt-Monatsrunde gegründet wurde. In erster Linie sollen darin Einzelhändler die...