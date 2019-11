Weihnachtszauber im Schloss Fallersleben

Das war ein Auftakt nach Maß. Im tollen Ambiente des stimmungsvoll illuminierten Schlosses startete am Freitag der 15. Fallersleber Weihnachtszauber. Drei Tage lang organisiert der Kultur- und Denkmalverein das weihnachtliche Stelldichein am und im Schloss. Bereits am ersten Abend lockte die Meile...