Hattorfer Brandschützer frischen Erste-Hilfe-Kenntnisse auf

Die aktiven Mitglieder der Feuerwehr Hattorf haben ihr Wissen rund um das Thema Erste Hilfe aufgefrischt. Die Ausbilder Stefan Brandes und Nils Gawelczyk schulten die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die stabile Seitenlage und die Helmabnahme bei verunglückten Motorradfahrern.

Zweimal im Jahr werden die Brandschützer zu medizinischen Themen geschult. „Uns ist es wichtig, dass im Fall der Fälle jeder weiß, wie er adäquate Erste Hilfe leistet und somit die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sinnvoll überbrücken kann“, sagt Ausbilder Gawelczyk in einer Mitteilung der Feuerwehr. Die Feuerwehr Hattorf hat drei ausgebildete Erste-Hilfe-Ausbilder. In den Reihen der Aktiven befinden sich zurzeit neun Feuerwehrleute in Ausbildungen im Bereich Rettungsdienst.

Wer Interesse am aktiven Mitwirken in der Feuerwehr Hattorf hat, kann sich per E-Mail melden an

ff-hattorf@t-online.de oder über die Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf. red