Evelyn Wandschneider gewinnt gleich zwei Preise

Zum 24. Mal hatte der Vorstand des USK Fallersleben Förderer und Sponsoren zum FirmenPokal-Schießen ins USK-Heim eingeladen. Die 52 Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die unterschiedlichen Schießsportmöglichkeiten kennenzulernen, wie das USK Fallersleben mitteilt.

Mit einem Jahresrückblick eröffnete der erste Vorsitzende des USK, Klaus Bosenius, den Abend, bevor es vor die Scheiben ging. Heinz-Dieter Düsterhus, Rüdiger Sander, Adam Dorkowski und die Helfer hatten einen abwechslungsreichen Wettbewerb organisiert. So galt es, auf 50 Meter fünf Schüsse mit einem normalen Kleinkaliber-Wettkampfgewehr auf eine Wettkampfscheibe und mit dem Luftgewehr zehn Meter sitzend Auflage in Zehntelwertung auf die Meyton-Anlage abzugeben. Auf dem Pistolenstand wurden unter der Regie von Adam Dorkowski fünf Wertungsschüsse Kaliber 38 auf die Neujahrsscheibe abgegeben.

Die glücklichste Hand an diesem Abend hatte Evelyn Wandschneider als Vertreterin der Wandschneider GBR mit 271,7 Ring. Sie gewann damit auch gleichzeitig den Damenpokal. Zweiter wurde Frank Lapisch mit 269,3 Ring für Ina Haarmoden. Der dritte Platz wurde mit 268,3 Ring an Frank Wöhler von LVM Wöhler vergeben. Der 13. Platz wird ebenfalls mit einem Pokal geehrt und ging an Tobias Hess von der Volksbank Fallersleben mit 188,3 Ring. red