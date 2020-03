Nachbarschaftshilfe für Neindorfer

Was kann ich selbst tun, um anderen in dieser schwierigen Lage zu helfen? Laura Marwedel stellte sich am Wochenende angesichts der Corona-Krise diese Frage - und wurde gleich tätig. „Ich startete in einer Facebook-Gruppe einen Aufruf“, berichtet die junge Frau. In „Almke Neindorf - das Herz...