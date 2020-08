Zu einem Kellerbrand in der Straße Viehtrift in Fallersleben rückte die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben am Montagabend gegen 20.38 Uhr aus.

Trockner fängt in einem Keller in Fallersleben Feuer

Zu einem Kellerbrand in der Straße Viehtrift in Fallersleben rückte die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben am Montagabend gegen 20.38 Uhr aus. Im Keller brannte ein Trockner, den die

21 Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr Wolfsburg ablöschten. Eine Person wurde mit einer Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

red