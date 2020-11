Auf dem Pflug gedichtet – Biografie über Heinrich Deumeland

„Obgleich nur ein schlichter Landwirt, so zeugen doch seine vorzugsweise humoristischen plattdeutschen Schriften von einem bedeutenden Talent, welches bei völliger Ausbildung den ersten Dialektdichtern ebenbürtig gewesen wäre“, heißt es im Lexikon der Niedersächsischen Schriftsteller in der Herzog-August-Biblitothek in Wolfenbüttel. Heinrich Deumeland (1822 bis 1889) war eben beides. Bauer und Dichter. Und noch mehr Revolutionär, Aufrührer, Spötter und Journalist.

Die Schreiberei bringe kein Geld, aber ein gemästetes Kalb

Er war beliebt, wurde aber auch selbst verspottet. So verweigerte seine Frau ihm literarische Anerkennung, weil er nach ihrer Meinung zu wenig für den ererbten Kotsassenhof in Mörse tat. Die Schreiberei bringe kein Geld, aber ein gemästetes Kalb. Nicht nur über diese Anekdote amüsiert sich Udo Scharf sehr. Der Mörser möchte deshalb im kommenden Jahr eine neue Schrift über Heinrich Deumeland herausbringen. Er stützt sich dabei auf Wilhelm Lieven jr., der das Projekt fördern wolle. Beide planen zudem eine neue Ortschronik von Mörse. Und arbeiten mit dem Braunschweiger Historiker Dr. Herbert Blume zusammen.

Deumeland war ein ein Demokrat wie Heinrich Hoffmann von Fallersleben

In der Mörser Chronik von 1974, herausgegeben vom damaligen Stadtarchiv Wolfsburg, sprach Autor Fritz Geffers Deumeland ab, „ein großer Dichter noch ein tüchtiger Bauer“ gewesen zu sein. Der verkürzte, wie Scharf herausfand, auch viele Geschichten und historischen Begebenheiten. Damit will Scharf nun aufräumen. Er steht damit nicht allein. 1924 erinnerte eine hiesige Zeitung in einem Artikel an Deumeland, der „zwar in der Form, aber edel in der Gesinnung“ war. Aufgrund einer Artikelfolge (1988) in unserer Zeitung kam es zur Benennung einer Straße in Mörse: die Heinrich-Deumeland-Straße, Teil der Kreisstraße 73. Und der damalige Immen-Verlag Eva Honig gab als Reprint seine Erzählungen neu heraus.

Nicht zuletzt steht am Rande der Straße „Am Kanal“ in Calberlah in Stein gemeißelt: „Hier stand die von Deumeland besungene alte Eiche von Kalberlah“.

Deumeland war ein ein Demokrat wie Heinrich Hoffmann von Fallersleben, mit dem er in Kontakt stand. Im Revolutionsjahr 1848 forderte er als Wortführer vom Gutsherrn die Freigabe der Jagd – mit persönlichen Konsequenzen. Er schrieb spöttisch in Zeitungen, Hannoversche Volkszeitung, Blätter der Zeit, Hamburger Reform und Allerzeitung, über prunksüchtige Frauen, Genuß- und Spielsucht oder Aberglauben, Tanz und Musik. Insofern sind seine Geschichten heute auch gut lesbare Beschreibungen damaligen Lebens – aus der Zeit des Aufbruchs zur Demokratie in Deutschland. Gern las man das in Heiligendorf oder Gifhorn, nicht aber immer in Mörse. Die Leute erkannten sich oft wieder. Er verspottete auch die Kirche. Und er blieb bescheiden: „Ich hatte das Glück, mit gebildeten Leute Kontakt zu haben“.