Wolfsburg: Auto und LKW kollidieren auf der B 188

Kästorf. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls von Freitagvormittag, der sich an der Kreuzung Bundesstraße 188/Einmündung Breiter Föhrd ereignete.

Um 9.15 Uhr sei ein 60-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Wolfsburg auf der B 188 in Richtung Wolfsburg unterwegs gewesen, als er im Kreuzungsbereich mit einem 48-jährigen LKW-Fahrer aus dem Landkreis Wesermarsch zusammengestoßen sei, der nach links in die Straße Breiter Föhrd einbiegen wollte. Da vor Ort nicht habe geklärt werden können, wer bei Grünlicht gefahren ist, werden Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizeiwache unter (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

red