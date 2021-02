Im Neubaugebiet Kleekamp in Fallersleben entstehen aktuell 158 moderne Mietwohnungen mit Blick ins Grüne.

Neuland: Gewerbemieter im Kleekamp in Fallersleben willkommen

Die Häuser der Neuland im Fallersleber Kleekamp stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Wohnungsgesellschaft sucht nun einen Gewerbemieter für eine 94 Quadratmeter große Fläche. Doch nicht jeder darf dort mieten. „Wir wünschen uns an diesem Ort Konzepte, die den Platz beleben – nicht nur Büro- oder Ausstellungsräume“, erklärt Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand. „Es gibt hier direkt Kundschaft für einen kleinen Verkauf oder für eine Tageseinrichtung für Kinder.“ Nicht geeignet sei die Fläche für einen Friseur, Imbiss, ein Restaurant oder Spielhallen.

Die Gewerbefläche befindet sich in zentraler Lage

Die Neuland baut im Kleekamp 158 Mietwohnungen. Die Gewerbefläche befindet sich in zentraler

Lage. „Noch befinden sich die Räume im Rohbau, hier kann also gemeinsam bis zur Eröffnung im Januar 2022 geplant und umgesetzt werden. Je nach Branche sind die Anforderungen für Gewerbeflächen ja ganz unterschiedlich“, so Hans-Dieter Brand. Finden sich mehrere Interessenten, könnte das Laden-

lokal auch geteilt werden.

Die Neuland will bald mit der Vermietung der Wohnungen im Kleekamp beginnen. Es ist das zweite Bauprojekt, das sie 2021 fertigstellt. Auch die Vermarktung der Wohnungen in den neuen Gebäuden, die in Detmerode das ehemalige Stufenhochhaus ersetzt haben, läuft.

red