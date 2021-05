Randale in Wolfsburg Unbekannte demolieren Hochsitz am Fallersleber Aueteich

Vermutlich an Christi Himmelfahrt haben bislang Unbekannte rund um den Aueteich für Zerstörungen gesorgt. So warfen die Täter ein Plakat von der CDU Fallersleben/Sülfeld über den von ihr gepachteten Blühacker im Aueteich in die benachbarte Mühlenriede, wo es Spaziergänger fanden. Darüber hinaus wurden drei Hochsitze von Jäger Hendrik Pröhl am gleichen Vormittag stark beschädigt und einer sogar umgeworfen, schreibt die CDU.

Ärgerlich an der Tat sei, dass der umgeworfene Hochsitz auch von einigen Naturfreunden zur Beobachtung der heimischen Natur und ihrer Tierarten genutzt wird. Zudem lagen an dem Ort diverse kaputte Bierflaschen. André Schlichting, Vorsitzender der CDU Fallersleben/Sülfeld: „Dieses Informationsplakat nun mutwillig zerstört zu sehen, macht uns traurig und sogar ein wenig wütend.“ Die CDU überlegt, ob sie wegen der Sachbeschädigung Anzeige erstattet.

red