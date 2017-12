Dauer-Gedudel von weihnachtlicher Musik ist nicht strafbar – oder wie es die Polizei in Kempten twitterte: „Nervige Weihnachtslieder sind kein Grund, Anzeige zu erstatten. Ihre Polizei“. So stand es auf dem Schild an einer Wache. Aber was ist mit weihnachtlichen Lichter- und Deko-Exzessen an...