Frohes Neues! So schmetterte es uns in der Redaktion gestern auf den späten Nachmittag doch tatsächlich noch entgegen, in einer Rund-Mail unseres Terminmanagement-Dienstleisters... Ich gebe zu, bis Mitte Januar bin ich da auch immer noch recht großzügig unterwegs mit guten Wünschen fürs neue Jahr....