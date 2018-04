In der Kontroverse ums Verkehrskonzept können wir uns vielleicht auf zwei Dinge verständigen: Erstens verlocken ausgebaute Straßen zum Gas geben (unsere Polizei misst auf Dieselstraße, Berliner Brücke Top-Geschwindigkeiten) und ziehen Verkehr an. Zweitens mag unser OB so kräftig in die Pedale...