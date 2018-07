Tierisches Familientreffen

Am Anfang war Lotte. Ich traf sie, als wir mit unserer Hündin an einem heißen Sonntag vom Baden in den Hattorfer Teichen zurückkamen und im Wald auf ein temperamentvolles Hunde-Trio stießen. Der Nachbar von Lottes Besitzerin war mit seinen beiden Hunden und dem aufgeweckten Mischlingsmädchen unterwegs. Unsere Vierbeinerin sprang mit Lotte umher, wir kamen ins Gespräch ­– und erfuhren vom Schicksal der Hündin und ihrem neuen Zuhause in unserer Stadt. Und weil Besitzerin Ivonne Miesl sofort für einen Zeitungsartikel zu haben war und auch die tolle Idee mit dem tierischen Familientreffen hatte, melden sich immer mehr Leser, die einen der 16 Welpen aus dem Sülfelder Tierheim zu sich genommen haben. Nach Lotte hatten wir so auch schon über Dexter, Kelly und Karlie berichtet. Aber damit nicht genug: Auch die Familien von Bengi, Max und Milo haben sich schon in der Redaktion gemeldet. Damit ist knapp die Hälfte der Welpen fürs Familientreffen zusammen. Wäre doch gelacht, wenn sich die übrigen neun Hunde mit ihren neuen Besitzern nicht auch noch finden würden. Wuff!

