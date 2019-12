Da hat der Herr Osterloh uns etwas überrumpelt, konstatierte Wolfsburgs Sozialdezernentin Monika Müller bei der Übergabe eines Schecks über 9.090 Euro für die Tafel in der Kleiststraße. Wohl wahr. Der VW-Betriebsratschef nutzte nämlich das Adventsgespräch zwischen Stadt und VW-Spitze, um die Damen und Herren in bester Robin-Hood-Manier zu einer spontanen Spende für die Hilfseinrichtung zu ermuntern. Schließlich traf es ja auch keine Armen, die sich da versammelt hatten. Und – die gestrenge VW-Compliance lässt grüßen – an die Ausstellung entsprechender Spendenbescheinigungen erinnerte Osterloh die Spendenempfänger auch noch ganz pflichtbewusst.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an thomas.kruse@bzv.de