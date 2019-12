Sitzenbleiber

Bei der Weihnachtsfeier der E-Jugend-Mannschaft unseres Sohnes am Sonntag in der Mörser Ballsporthalle wurde natürlich auch gekickt. Es gab vier gemischte Mannschaft: Kinder, Väter und, ja, auch die Mütter spielten mit. Zuvor wurden die Spieler und Spielerinnen in die Teams gewählt. Ein Name nach dem anderen wurde aufgerufen. Bis nur noch meine Frau und ich auf der Bank saßen. Was soll ich sagen? Sogar meine Frau, die einen Fußball höchstens aufpumpen kann, bekam noch den Vorzug. Deutlicher hätte der Wink mit dem Zaunpfahl nicht sein können.

