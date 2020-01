Mehrweg bitte

Nach dem sicherlich auch kulinarisch wunderschönen Weihnachtsurlaub kehrt die arbeitende Bevölkerung zurück an den Arbeitsplatz – und damit in die Mittagspause. Wer es wie ich nur selten schafft, Essen vorzukochen, beziehungsweise am Vorabend etwas übrig zu lassen, und zu den Unglücklichen ohne Kantine gehört, ist froh, dass in der Innenstadt immer mehr Cafés und Restaurants eröffnen. Bei Sushi, Burgern und Salaten, Pasta und Döner zum Mitnehmen kommt garantiert keine Langeweile auf. Nur einen Traum hätte ich noch: Dass nach dem Recup-Mehrwegbechersystem für den schnellen Kaffee unterwegs auch eine Art Recontainer eingeführt wird, damit die Mittagspause nicht in einem Berg von Plastikgeschirr, Alufolie und Papier endet. Ich würde so einen umweltfreundlichen Mehrwegbehälter sofort kaufen, es müssten ihn nur möglichst viele Gastronomen annehmen. Also, liebe WMG: Da geht doch noch was, oder?

Wolfsburger Nachrichten