Schmackhaft

Das perfekte Dinner wurde in Wolfsburg gedreht und wird ab 20. im Fernsehen gesendet. Ich gespannt, was Feines auf die Tische kommt – und wie es den Gästen so gefällt. Ob da jeder auf seinen Geschmack kommt? Meine Frau und ich hatten Samstagabend Besuch von einem befreundeten Paar. Abendessen sollte es auch geben. Nun ist mein Freund ein eher schwieriger Esser – Knoblauch geht genauso wenig wie Petersilie. Fisch? Keine Chance! Stellen Sie sich vor: Er isst zwar Champignonsauce, pult aber vorher die Pilze raus und kürzlich beim Weihnachtsessen bestellte er sich zum Wiener Schnitzel eine Portion Rotkohl dazu. Nach langer Diskussion entschieden wir uns Samstag auch für Schnitzel. Dazu gab es für meinen Freund Fritten und – ganz wichtig – für die um ihre Figur besorgten Frauen Brokkoli. Und für mich ein halbes Extra-Schnitzel.

