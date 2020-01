Serientäter

Er ist vor dem Fernseher groß geworden, sagt der Wolfsburger Filmemacher Olaf Levin. Da geht es mir, auch ein Kind der 70er-Jahre, nicht anders. Und zu meinem zuweilen exzessiven Fernsehkonsum gehörten schon immer Serien. Angefangen mit Rauchende Colts und Captain Future, weiter ging’s mit Diese Drombuschs, Ich heirate eine Familie, Schwarzwaldklinik und natürlich Lindenstraße, unvergessen bleiben Ein Colt für alle Fälle, Das A-Team, Die Bill-Cosby-Show, Alf und Al Bundy, und – ja ich gebe es zu – auch Sex and the City und Verbotene Liebe habe ich geguckt. In den vergangenen Jahren zogen mich Game of Thrones, Pastewka, Jack Ryan oder zuletzt die Neuverfilmung von Das Boot vor den Fernseher. Und wer weiß: Vielleicht läuft eines Tages die von Olaf Levin in Wolfsburg erdachte, produzierte und sogar gedrehte Serie „The Circus“ auf dem Bildschirm? Ich würde sie auf jeden Fall gucken.

