Filmreifer Einsatz gegen „falsche Polizisten“

Die Masche „falscher Polizist“ oder „falscher Handwerker“ zieht leider oft genug immer noch. Und das, obwohl die Polizei jedes Mal aufs Neue davor warnt, und auch in unseren diversen Krimiserien regelmäßig solche betrügerischen Vorgehensweisen aufgespießt werden. Insofern ist der Fall des 50-jährigen Wolfsburgers, der zwei Betrüger beeindruckend strategisch überführt, eine wahre Freude zu lesen. Mit dieser Hinhalte-Taktik am Telefon und der fingierten Übergabe hat das Ganze fast filmreichen Charakter. Und man sieht gleichzeitig, wie erfolgreich solch aufmerksames Handeln sein kann. Die Täter wurden festgenommen. Und auch wenn sie wegen fehlender Haftgründe schon wieder auf freiem Fuß sind, kann man nur durch diese Inflagranti-Aktion von Polizei und Bürger auf eine gewisse Abschreckung hoffen.

An dieser Stelle auch nochmal die wichtigsten Tipps der Polizei: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis! Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

