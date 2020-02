Experte im Taxi

Der Taxifahrer, der mich kürzlich zum Hansaplatz brachte, war auf hundertachtzig. Grund war der Verkehr: Stau an allen Ecken. Nicht an diesem Tag, wir kamen super durch. Aber generell. Mit am schlimmsten, erfuhr ich, ist der Zebrastreifen vor dem LSW-Gebäude. Samstags, wenn alle pausenlos vom Outlet in die Porschestraße oder von der Porschestraße ins Outlet laufen, ergibt sich für Autofahrer kaum eine Lücke im Fußgängerstrom. Fast ab Fallersleben, erklärte der Mann, habe er deshalb schon gestanden. Lange warten heißt es laut Taxifahrer morgens auch am Zebrastreifen vor dem Hauptbahnhof, wenn Horden von Zugpassagieren ankommen und in die Innenstadt eilen. Wo es am allerschlimmsten sein soll, habe ich leider vergessen. Nicht aber eine Idee des Taxifahrers: Er findet, dass die Kommune sich bei der Verkehrsplanung nicht von ortsfremden Experten beraten lassen, sondern einfach mal alle Taxi- und Busfahrer zum Kaffeetrinken in den Congress-Park einladen sollte. Das ist doch mal ein schöner Sparvorschlag!

