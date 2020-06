Wiedersehen

Heute ist Samstag, aber wir denken schon an nächsten Montag. Dann dürfen die Schüler der 5. und 6. Klassen nach 12 Wochen des häuslichen Lernens wieder die Schule besuchen. Anstelle des Erledigens von digital gestellten Aufgaben am heimischen Rechner wird nun zumindest in halbierten Klassen das gemeinsame Lernen mit den Klassenkameraden wieder möglich sein. Vom normalen (Schul-)Alltag wird man auch am Montag noch weit entfernt sein – Abstandsregeln, Maskenpflicht, Einbahnstraßen auf den Schulfluren, Einzelarbeit anstelle von Partner- oder Gruppenarbeit – sind nur einige Beispiele. Trotzdem wird die Wiedersehensfreude überwiegen.

