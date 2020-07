Passt Blau zu Grün?

Oh, ein neues Gesicht, werden Sie jetzt wahrscheinlich denken. Ganz zu recht. Denn mein Volontariat hat mich nun aus der Löwenstadt in die Autostadt geführt. In meiner Familie gab es alles – vom Käfer über Golf und Passat bis hin zu meinem kleinen blauen Fox. Für mich als Hobbyfußballerin steht aber neben dem Titel der Autostadt natürlich auch die Bezeichnung Sportstadt im Fokus. Sechsmal in Folge DFB-Pokalsieger bei den Frauen, das ist schon sehr beeindruckend. Nach meinen ersten Eindrücken ist Wolfsburg aber mehr als nur Autos und Fußball. Deshalb freue ich mich darauf, nun über die Stadt, ihre Menschen und ihre Geschichten berichten zu dürfen. Um noch einmal auf den Fußball zurückzukommen, muss ich dabei ganz ehrlich sein: Da ich in der Umgebung von Bielefeld aufgewachsen bin – ja, die Stadt gibt es tatsächlich – schlägt mein Herz beim Fußball eigentlich in den Farben Blau-Schwarz-Weiß. Aber vielleicht passen Blau-Schwarz und Grün-Weiß doch gut zusammen...

