Sommerurlaub: Schönste Zeit des Jahres, raus aus den vier Wänden, Tapetenwechsel, mal etwas Anderes sehen und machen, Entspannung und, und und…

Klar, dass man sich auf die arbeitsfreie Zeit freut – erst recht, wenn man dann auch noch verreist. Und natürlich zehrt man noch eine ganze Weile vom Erlebten. Aber eines war neu diesmal: Ich war noch nie so erleichtert, dass die Urlaubsreise überhaupt wie geplant stattfinden konnte! Den zuletzt gebuchten Urlaub im März torpedierte die heranrollende Corona-Pandemie. Und in den vergangenen Wochen mehrten sich im privaten Umfeld die Hiobsbotschaften über – teils ganz kurzfristig – abgesagte Reisen. Erst Montagmorgen erfuhr ich von einer Bekannten, die quasi schon aufgepackten Koffern saß, dass ihr geplanter Urlaub in Südtirol flachfällt, weil in ihrem gebuchten Domizil ein Corona-Fall gemeldet wurde. Was in diesen abwegigen Zeiten natürlich überall und jederzeit passieren kann. Zur Risiko­Minimierung ist für uns in jedem Fall klar: Der nächste Urlaub findet ebenfalls mit dem Auto statt – und wir bleiben komplett in Deutschland! Ans Meer soll’s aber trotzdem gehen…

