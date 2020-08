Am 11. August ist der „Spiel-im-Sand-Tag“. Warum also nicht mal wieder eine Sandburg bauen?

Vielleicht haben Sie die heißen Tage des Wochenendes auch entspannt am Strand und im Wasser des Allersees verbracht. Wenn Sie mit Kindern oder Enkeln dort waren, wurde eventuell die eine oder andere Sandburg gebaut. Dazu bietet sich auch der heutige Tag an. Denn am 11. August wird in den USA der „Spiel-im-Sand-Tag“ gefeiert.

Woher dieser kuriose Feiertag kommt, ist leider nicht bekannt. Aber es ist doch eine schöne Gelegenheit, mal wieder eine Partie Beachvolleyball zu spielen. Oder mit Schippe und Eimer ein großes Loch in den Sand zu buddeln. Oder aus Sand und Wasser eine kunstvolle Skulptur zu erschaffen.

Es muss ja auch nicht unbedingt am Sandstrand sein. Eine Sandkiste auf dem Spielplatz oder der Sandkasten im eigenen Garten eignen sich dafür genau so gut.

