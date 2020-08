Frische Morgenbrise oder laue Sommernacht...

Es gibt viele Momente, in denen ich froh und glücklich darüber bin, morgens nicht ganz so früh aufstehen zu müssen. Und in genauso vielen Momenten genieße ich dann eben die etwas längeren Abende, in denen man miterlebt, wie die Welt langsam zur Ruhe kommt. Und jetzt im Homeoffice ertappe ich mich sogar dabei, hin und wieder in alte Studentenzeiten zu verfallen – und abends nochmal in himmlischer Ruhe den einen oder anderen Text zu schreiben…

In dieser Woche allerdings beneide ich jeden Frühaufsteher: Zum einen ist es, wenn ich die morgendliche heimische Groß-Lüftung starte, schon viel zu spät für eine frische Brise. Zum anderen musste ich in den vergangenen Tagen wohl oder übel auf meine geliebte abendliche Laufrunde verzichten. Als mir jetzt aber ein guter Bekannter vom wunderbaren Lauf-Flair um 6 Uhr in der Früh erzählte, habe ich einen Plan geschmiedet… wobei ich jedoch nicht sicher bin, ob ich meine Vorsätze nicht später beim gemütlichen Miteinander gleich wieder über den Haufen werfe. Denn laue Sommerabende können eigentlich gar nicht lang genug sein..

