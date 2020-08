Es kann gehen

Können Sie sich an ihre letzte Party erinnern? Meine ist drei Wochen her, es war eine Hochzeit, die erste Feier seit dem Corona-Lockdown im März. Alle Gäste waren ausgehungert, endlich wieder das Tanzbein zu schwingen. Die Gastronomie hatte sich auf das Event vorbereitet: Am Eingang musste sich jeder Besucher die Hände desinfizieren, es gab nur einen Laufweg zur Toilette und die Angestellten trugen alle Mundschutze, die sie bis zum Ende aufbehielten. Das Wichtigste: Nach der Feier gab es keinen Corona-Verdachtsfall. Feiern kann also durchaus in diesen Zeiten funktionieren. Für die Gastro- und Veranstaltungsbranche ist es wichtig, dass Geld in die Kasse kommt. Noch wichtiger ist es, dass sich die Wirte, aber ebenso die Gäste an die Schutzbestimmungen halten. Es kann nur funktionieren, wenn alle Verantwortung übernehmen. Denn tatsächlich habe ich bei verschiedenen Restaurant- und Bar-Besuchen festgestellt, dass die Schutzregeln kaum mehr eingehalten werden – von allen Beteiligten.

