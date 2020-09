Am Rande der heimischen Terrasse ist eine Art Wettkampf entbrannt. Man könnte es auch Wettpflücken nennen, oder Wettnaschen. Nicht nur Zweibeiner machen sich dort zu schaffen – sondern es sind auch gleich mehrere Tierarten am Werke. Am gefräßigsten fliegen die Amseln, am intensivsten die Wespen und am gemütlichsten die Hornissen zu den süßen Objekten der Begierde. Und unsereins muss zusehen, überhaupt noch ein paar reife Exemplare abzubekommen. Um freie Bahn zu haben, hilft manchmal nur ein Guss aus dem Gartenschlauch. Aber ich kann die tierischen Konkurrenten ja verstehen – die knackigen Trauben der Sorte „Muscat bleu“ sind wirklich zu lecker!

