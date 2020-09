Schnell noch einmal Kanu fahren, fix einen Termin für den gemeinsamen Einkaufstrip in das niedliche Städtchen festlegen, den man schon immer machen wollte. Das Übernachtungswochenende mit Freundinnen im Kleingarten hat noch in keinem Jahr geklappt, aber dieses Mal bekommen wir es hin. Die Heideblüte bewundern? Ja, gerne. Essen gehen mit der Familie: Lieber heute als morgen. Geht es Ihnen auch so, dass Sie momentan versuchen, alles sofort zu tun, weil Sie immer im Kopf haben, dass es vielleicht bald wegen neuer Corona-Einschränkungen nicht mehr möglich sein könnte? Und man dann wieder zu Hause sitzt, nur unterbrochen von langen Spaziergängen, kurzen Ausbrüchen in den Supermarkt und sporadischen Videoanrufen? Ich habe von „Carpe diem“ nie viel gehalten. Morgen ist schließlich auch noch ein Tag, oft sogar einer mit besserem Wetter. Aber jetzt habe ich mit jedem Grad weniger das Gefühl, noch ganz schnell ganz viel unternehmen zu müssen. Pläne schmieden ist schön, sie in die Tat umsetzen zu können aber weit schöner.

