„In der heutigen Zeit ist eine Ersthilfe an der Unfallstelle keine Selbstverständlichkeit.“

Dank an Helfer

Nach einem Verkehrsunfall erlitt am Dienstagvormittag eine 73-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen. Angehörige des Opfers haben sich in der Redaktion gemeldet und baten, einen Dank an die Ersthelfer abzudrucken. Sie schreiben:

