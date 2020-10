Corona und der schmale Grat fürs Feiern

Eine traurige Erkenntnis dieser Woche ist leider: Corona hat uns – zumindest mental – wieder voll im Griff. Die Stadt Wolfsburg steht zwar rein zahlenmäßig noch gut da, doch die Nachrichten von Höchstständen hier und dort wühlen wieder auf. Fast hatte man sich über die Sommermonate ein bisschen an ein Leben mit dem Virus gewöhnt – und unter Einhaltung von Abstand und Mundschutz waren die Ängste der ersten Monate nicht mehr so akut. Mit jeder neuen beunruhigenden Nachricht jedoch wird dieses verdammte Gefühl der Unsicherheit wieder mächtiger. Und das lässt sorgenvoll in die nächsten Monate, insbesondere die Vorweihnachtszeit, blicken – diese doch so schöne Zeit, in der wir abends gern gemütlich essen gehen, nach wohliger Wärme in Restaurants und Co. suchen oder uns mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt treffen wollen.

Der Krisenstab von Volkswagen hat schon Ende September die eindeutige Devise ausgegeben: keine privat organisierten Feiern zur Advents- und Vorweihnachtszeit in den Büros und Teamräumen. Und mehr noch: Der Autobauer empfiehlt den Beschäftigten zudem, auch auf größere Feiern außerhalb des Werkes zu verzichten. Klar stecken Arbeitgeber da in einer enormen Zwickmühle – denn ein einziger Fall kann, wie wir es ja auch tagtäglich von irgendwoher hören, ganze Abteilungen genauso wie ganze Schulklassen lahmlegen. Und Feiern haben sich nun mal öfter als Corona-Superspreader-Event erwiesen. Aber dennoch: Diese „Empfehlung“ geht doch schon sehr weit. Stimmt nachdenklich. Und legt die Frage nahe: Wie beschreitet die Stadt Wolfsburg denn diesen ja tatsächlich schmalen Grat? Eine Anfrage ergibt: Auch dort hat man sich entschlossen, aufgrund der Landesverordnung und der Schutzmaßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus’, Weihnachtsfeiern im dienstlichen Rahmen abzusagen. „Schweren Herzens“, wie Oberbürgermeister Klaus Mohrs erklärt: „Der Schutz unserer Mitarbeitenden hat höchste Priorität. So haben wir uns gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gesamtpersonalrates dazu entschlossen, betriebliche Weihnachtsfeiern in diesem Jahr nicht zu veranstalten und auch das Weihnachtsfest für unsere ehemaligen Mitarbeitenden abzusagen.“ Weiter aber geht die Stadt eben nicht. Mohrs betont vielmehr: „Die Durchführung privater Feierlichkeiten liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Die aktuelle Landesverordnung enthält dazu konkrete Vorgaben. Es ist mir jedoch ein Anliegen, auch auf die Situation in der Gastronomie hinzuweisen. Restaurants und Caterer sind auf Gäste und Gastroservice angewiesen. Wichtig ist, dass die Hygieneregeln und der notwendige Abstand eingehalten werden. Die Situation ist für uns alle eine Herausforderung, insbesondere wenn man mit Familie und Freunden nicht wie bisher das Weihnachtsfest verbringen kann.“ Dieser Verweis auf die Verantwortung jedes Einzelnen und die überlebenswichtige Bedeutung all dieser Veranstaltungen für Restaurants und Caterer tut gut. Zum einen, weil die Stadt damit Vertrauen in ihre Mitarbeiter und deren eigenverantwortlichen Umgang mit unserem hohen Gut der Freiheit setzt. Und zum anderen, weil sie auch all die nicht vergisst, die unsere Städte lebenswert machen – und für die Corona letztlich das berufliche Aus bedeuten kann.