Kurztrip-Freuden

Ich muss in den vergangenen Wochen öfter an meinen Vater denken: Er war nämlich – anders als wir Kinder damals (und zuweilen auch meine Mutter) – gar nicht erpicht auf ausgiebige Urlaubsreisen. Vielmehr reichte es ihm, sich die große weite Welt über die Literatur zu erschließen. Was gleichzeitig hieß, dass wir, wenn wir mal in den Urlaub fuhren -- etwa an die See oder ins Allgäu – nicht nur mehrere Stapel Bücher im Gepäck hatten, sondern auch kein Buchladen, insbesondere kein Antiquariat, vor uns sicher war. Jetzt in Corona-Zeiten ertappe ich mich nun selbst dabei, mir über Wander- oder andere Naturzeitschriften oder auch jede Menge Online-Reisetipps ein gewisses Urlaubsgefühl zu vermitteln. Und das Lustige: Irgendwie funktioniert es. Allerdings schwingt bei mir, anders als bei meinem Vater, auch die Vorfreude mit, das Ganze im nächsten Jahr in die Tat umzusetzen. Und bis dahin lebe der Genuss des Kurztrips gen Harz oder Heide, bei dem sogar das leidige Kofferpacken wegfällt…

