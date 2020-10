Was kommt?

Zwei Wochen Herbstferien neigen sich dem Ende. Am Montag geht die Schule wieder los. Doch unter welchen Bedingungen? Während sich meine beiden Jungs darüber noch keine großen Gedanken machen, verspüre ich eine gewisse Unruhe und Verunsicherung. Was ist mit der Maskenpflicht? Gilt sie weiterhin erst einmal nur im Schulgebäude oder bald auch schon während des Unterrichts? Wie kalt wird es in den Klassenzimmern, wenn alle 20 Minuten die Fenster zum Lüften aufgerissen werden? Reicht ein dicker Pullover für die Kinder oder sollen wir zusätzlich eine Decke mitgeben? Wie lange funktioniert der Präsenzunterricht überhaupt angesichts täglich steigender Infektionszahlen? Dass die Wolfsburger Schulen nicht verschont bleiben, verdeutlichten die am Donnerstag bekannt gewordenen Fälle von infizierten Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Kehren wir schon bald zum Wechselmodell mit Homeschooling zurück? Oder müssen die Schulen sogar wieder ganz schließen? Hoffen wir alle das Beste und halten uns weiter an die AHA-Regeln.

