Mit etwas Verspätung zeigt sich im heimischen Garten, dass es in den vergangenen Jahren viel zu wenig geregnet hat – auch in diesem Corona-Frühjahr, was ja viele von uns dankbar genutzt haben, um ordentlich Zeit an der frischen Luft zu verbringen. An einer Ecke sieht’s jetzt ziemlich kahl aus: dort, wo bis vor zwei Wochen noch die schätzungsweise 50 Jahre alten Fichten standen, die die Vorbesitzer einst gepflanzt hatten. Sonderlich hübsch waren sie nicht, aber sie waren 1a-Schattenspender, und Piepmätze sowie Eichhörnchen haben sie gleichermaßen genutzt, um sich darin zu tummeln. Tja, bis der Borkenkäfer sich an den wegen der Trockenheit schwächelnden Bäumen zu schaffen machte. Sie sind der Motorsäge zum Opfer gefallen, da war nichts zu retten. Immerhin werden wir in etwa einem Jahr als kleine Erinnerung eigenes Fichten-Brennholz haben.

