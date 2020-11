Training in Corona-Zeiten

Kein Mannschaftstraining mehr, keine Punktspiele am Wochenende – der Frust ist verständlicherweise groß bei den Hobbysportlern. Auch meinen beiden fußballbegeisterten Söhnen geht es da nicht anders. Ihre Mitspieler aus der E- und F-Jugend sehen sie zwar in der Schule oder auf dem Bolzplatz, aber eben nicht mehr beim Training auf dem Sportplatz. Diese Regelung einem Siebenjährigen zu erklären, ist nicht immer einfach. Niklas und Meik, die Trainer meines Zehnjährigen, haben nun für November eine „Corona-Challenge“ ausgerufen. Die Nachwuchskicker sollen sich auch in der Zwangspause weiterhin körperlich und geistig mit ihrem Lieblingssport auseinandersetzen. Die Jungs und Mädchen wurden in acht Zweierteams eingeteilt und können nun bei verschiedenen Übungen Punkte sammeln. Beim ersten Wettbewerb im heimischen Garten ging es um Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. In drei Minuten sollten möglichst viele Hampelmänner, Liege- und Unterarmstütz sowie Schritte auf der Stelle gemacht werden. In Durchgang zwei stand die Technik im Vordergrund: zum Beispiel den Ball mit Fuß und Kopf hoch halten. Kurze Videos von den Übungen als Nachweis für die Trainer spornten meinen Sohn noch zusätzlich an. Am Ende war er geschafft wie nach einer echten Trainingseinheit und abends überpünktlich im Bett. Ich kenne einige Wolfsburger Fußballvereine, die ihre jungen Talente auch in der Coronapause mit Übungen versorgen und finde den Einsatz und die kreativen Ideen der Trainerinnen und Trainer richtig toll. Bitte mehr davon, Eure Kicker danken es Euch!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an markus.kutscher@bzv.de