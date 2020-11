Hausaufgaben eines Erstklässlers sind kein Problem? Von wegen. Mein Sohn lernt zurzeit Silben. Im Heft sind Bilder abgedruckt, darunter soll er die richtigen Anfangssilben ankreuzen. Beispiel: Ein Lastwagen – La oder Lo? Eine Oma – Mo oder Om? So weit, so einfach. Dann folgte ein Hund – Im oder Om? Häh? Wieso steht da nicht Hu oder Ha? Mein Sohn schaute mich fragend an und ich ihn. Aber wozu hat man Lehrerinnen in der Familie? Meine Schwägerin diskutierte das Problem im Lehrerzimmer. Konsens: Das muss ein Druckfehler sein. Meine Schwester schlug vor, es könne sich um einen Namen handeln. Aber welcher? Immel? Ommel? Meine Verzweiflung war so groß, dass ich den Klassenlehrer anschrieb. Er nahm’s mit Humor und hatte die Lösung: Der Hund heißt Imo.

