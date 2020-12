Mehr als Zahlen

Die Corona-Tabelle auf der Titelseite mit allen Zahlen rund um die Infektionen ist für mich eine Informationsquelle, um die Lage in der Region einschätzen zu können. Und immer wenn ich die hohen Wolfsburger Todeszahlen sehe, weiß ich, dass sie noch zu einem großen Teil auf dem traurigen Corona-Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim beruhen. Bis vor kurzem waren es für mich aber vor allem Zahlen, etwas Abstraktes. Jetzt aber, wo auch ich jemanden kenne, der an diesem Virus gestorben ist, haben diese Zahlen plötzlich ein Gesicht bekommen, erzählt jede einzelne eine Geschichte von Leid und Trauer. Und ich muss zurückdenken, wie meine Mutter bei Gefallenen-Denkmälern immer von ihrem Bruder zu erzählen begann, den sie in ganz jungen Jahren im Krieg verloren hat.

