Schöne Bescherung! Jetzt kommt der harte Lockdown im Eiltempo daher. Befürchtet haben es viele schon vor Tagen: Es war nicht zu übersehen, dass es bereits am Freitag- und Samstagnachmittag für Corona-Zeiten ziemlich voll war in den Geschäften, zum Beispiel in der Porschestraße und im Heinenkamp. Darunter garantiert viele Hamsterkäufer von Weihnachtsgeschenken. Schön ist das alles nicht, jedoch auch unvermeidlich. Bleibt zu hoffen, dass viele die Überraschungen für ihre Lieben frühzeitig gekauft haben. Und im Vorteil sind sowieso alle, die nicht völlig dem weihnachtlichen Geschenke-Wahn verfallen sind.

