Es schneit

Gedanken machen, über was ich in dieser Kolumne schreibe, musste ich mir diesmal nicht lange. Seit dem Wochenende gibt es ja nur ein Thema: Was für ein Wetter! Der eisige Wintereinbruch verdrängt sogar Corona aus den Hauptschlagzeilen. Das ist ja auch mal ganz wohltuend. Rund drei Stunden war ich am Sonntag mit Schnee schippen beschäftigt. Wenn ich hinterm Haus angekommen war, konnte ich vorne wieder anfangen. Und am Montagmorgen ging es zum Leidwesen meines Rückens und meiner Arme gleich weiter. Unsere beiden Jungs hingegen hatten riesigen Spaß an der weißen Pracht. Zusammen bauten wir zwei große Iglus. Der Siebenjährige erlebt seine Heimatstadt auf eine ihm völlig unbekannte Weise. „Ich dachte eigentlich immer, Wolfsburg ist eine Stadt, in der es nicht schneit“, meinte er.

