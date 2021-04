Plötzlich weg

Manchmal ist es mit Finderlohn schwierig – nämlich dann, wenn man leider nicht weiß, wer eine verloren gegangene Sache gefunden und dafür gesorgt hat, dass ihr Besitzer sie zurückbekommt. Immerhin habe ich die Möglichkeit, mich an dieser Stelle zu bedanken: für den Fund und das unübersehbare Drapieren am Wegesrand! Es war am Freitagmittag, als ich auf dienstlicher Fahrradtour unterwegs war. Am Mittellandkanal in Fallersleben angekommen, stellte ich plötzlich fest, dass mein Pullover fehlte, den ich mit Gummistrippen am Gepäckträger befestigt hatte – und zwar eindeutig nicht sorgfältig genug. Fotograf Lars Landmann war sich sicher, dass das gute Stück in den Gärten der Nationen in Westhagen noch an Bord gewesen war. Also trat ich kräftig in die Pedale und radelte zurück – bis ich nahe dem großen Regenrückhaltebecken am Hageberg meinen blau-grau geringelten Pullover über einer Hecke am Wegesrand hängen sah! Und zwar so, dass ihn der stürmische Wind nicht wegwehen konnte. Vielen Dank, unbekannte/r Finder/in!

