Knobi-Konsum

Seit gut einem Jahr leben wir nun in pandemischen Zeiten – mit allen Seltsamkeiten, die die Corona-Lage so mit sich bringt. Manche Dinge haben sich seit den Anfängen etwas normalisiert, soweit man in dieser Situation den Begriff „normal“ überhaupt verwenden kann. Beispielsweise war der zwischenzeitlich wieder aufgeflackerte Run aufs Klopapier glücklicherweise nur ein Strohfeuer. War ja auch echt nicht zu verstehen, warum manche plötzlich wieder eine Verknappung fürchteten. Jedenfalls ist nach einem Jahr so einiges bilanziert worden, besonders das Konsumverhalten der Deutschen in der Pandemie. Was mir dabei etwas zu kurz gekommen ist, ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Knoblauch. Ich will ja nicht von mir auf andere schließen – aber der ist doch garantiert kräftig gestiegen. In meiner heimischen Homeoffice-Küche ist Knoblauch jedenfalls weiterhin standardmäßig am Start – schließlich gibt’s kaum Pressetermine, und wenn, dann nur auf Abstand. Tja, da muss ich mich wirklich umstellen, wenn wir wieder regelmäßig alle zusammen in der Redaktion arbeiten.

