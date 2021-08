Currykönig

Ich bin Ihnen noch das Ergebnis meiner Currywurst-Verkostung schuldig. Vergangenes Wochenende fuhr ich mit meinem Freund nämlich nach Berlin, in die Stadt der Currywurst. Die Gastronomin Herta Heuwer soll die Spezialität dort nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden haben. Den Ausflug in die deutsche Hauptstadt nahm ich auch zum Anlass, um sie mal zu probieren, die Currywurst „Berliner Art“. Mein abschließendes Urteil: Schmeckt ganz gut, vor allem die Sauce. Ich bleibe dann aber doch lieber bei der VW-Currywurst – und das schreibe ich jetzt nicht nur, weil ich in Wolfsburg wohne, glauben Sie mir! Der Geschmack hat mich einfach nicht so richtig überzeugt...

