Weil die Sonne so schön scheinte, radelte ich gestern Morgen mal wieder mit dem Fahrrad in die Redaktion. Beim Radfahren trage ich immer Helm – Sie auch? Ich möchte es Ihnen ans Herz legen, denn erst im Urlaub wurde mir wieder einmal bewusst, wie wichtig es ist, seinen Kopf zu schützen: Wir waren am Bodensee mit dem Rad in Richtung Lindau unterwegs, als wir auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen schweren Fahrradunfall beobachteten und Erste Hilfe leisten mussten. Ein älterer Herr überschlug sich mit seinem Fahrrad, landete mit dem Kopf auf dem Gehweg. Er hatte Glück im Unglück, denn er trug einen Helm. Also, liebe Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, passen Sie auf sich auf – und tragen Sie bitte einen Kopfschutz!